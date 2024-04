At UFC 300 media day, all the fighters on Saturday’s card will answer questions from the media Wednesday afternoon in Las Vegas.

The UFC 300 media day video is expected to start at 1 p.m. ET.

1 p.m.: Cody Brundage

1:15 p.m.: Arman Tsarukyan

1:30 p.m.: Aleksandar Rakic

10:45 a.m.: Marina Rodriguez

2 p.m.: Kayla Harrison

2:15 p.m.: Bobby Green

2:30 p.m. Cody Garbrandt

2:45 p.m. Diego Lopes

3 p.m. Renato Moicano

3:30 p.m. Xiaonan Yan

3:45 p.m. Max Holloway

4 p.m. Aljamain Sterling

4:15 p.m.: Jamahal Hill

4:30 p.m.: Deiveson Figueiredo

4:45 p.m.: Alex Pereira

5 p.m.: Jiri Prochazka

5:15 p.m.: Jessica Andrade

5:30 p.m.: Jalin Turner

5:45 p.m.: Sodiq Yusuff

6 p.m.: Bo Nickal

6:15 p.m.: Holly Holm

6:30 p.m.: Zhang Weili

6:45 p.m.: Jim Miller

7 p.m.: Justin Gaethje

7:30 p.m.: Charles Oliveira

7:45 p.m.: Calvin Kattar