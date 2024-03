UFC 299 media day video

The UFC 299 media day will feature the fight card’s top stars answering questions from the media Wednesday morning in Miami.

The tentative schedule is as follows:

10:45 a.m. ET: Curtis Blaydes

10:55 a.m.: Maycee Barber

11:05 a.m.: Song Yadong

11:15 a.m.: Benoit Saint Denis

11:25 a.m.: Michael Page

11:35 a.m.: Jack Della Maddalena

11:45 a.m.: Sean O’Malley

11:55 a.m.: Kyler Phillips

12:05 p.m.: Rafael dos Anjos

12:15 p.m.: Lunch Break

1:20 p.m.: Marlon Vera

1:30 p.m.: Jailton Almeida

1:40 p.m.: Mateusz Gamrot

1:50 p.m.: Pedro Munhoz

2 p.m.: Kevin Holland

2:10 p.m.: Dustin Poirier

2:20 p.m.: Gilbert Burns

2:40 p.m.: Katlyn Cerminara

2:50 p.m.: Petr Yan